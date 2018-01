Das dürfte die schlimmste Vorstellung für jeden Vater sein! In den vergangenen Jahren sorgte Chris Brown (28) immer wieder für haufenweise Schlagzeilen: Mit Schlägereien , Alkohol-Exzessen und Drogenmissbrauch rüpelte sich Chris bei vielen seiner Fans ins Aus. Jetzt sorgt der Musiker ein weiteres Mal für üble News – in diesem Fall ist er jedoch das Opfer: Der amerikanische Rapper Kevin McCall droht Chris, ihn und seine kleine Tochter Royalty zu ermorden!

Kevin will sich rächen – weil ihm es kürzlich in den Fuß geschossen worden war! Einer Boulevard-Webseite zufolge soll Chris für die Verletzung des Musikers verantwortlich sein – und das sorgt jetzt für harte Worte des Rappers! "Chris und seine Saat würden in einem Sarg liegen, wenn sie etwas damit zu tun hätten. Hört mit den Gerüchten auf, oder ich kann nicht versprechen, dass Chris seinen 29. Geburtstag erlebt!", schrieb der Verwundete jetzt auf Twitter. Bisher gibt es noch keine Beweise für Chris' Schuld – und damit keinen Grund für Kevins heftige Drohungen gegen den Erfolgssänger und seine kleine Tochter.