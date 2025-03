Chris Brown feiert 20-jähriges Jubiläum mit Welttournee

Chris Brown (35) hat jetzt aufregende Neuigkeiten für seine Fans: Der Sänger geht 2025 auf eine große Welttournee, um sein 20-jähriges Jubiläum im Musikgeschäft zu feiern. Die "Breezy Bowl XX Stadium World Tour" startet am 8. Juni in Amsterdam und führt den R&B-Star durch europäische Städte wie London, Paris und Dublin, bevor er ab dem 30. Juli in Nordamerika auftritt. In einem Instagram-Post zeigte sich Chris begeistert: "Ich kann es kaum erwarten, all eure schönen Gesichter zu sehen. Ich werde euch durch all diese Kapitel mitnehmen, aber vor allem schenke ich euch mein Herz und meine Seele." Der Vorverkauf startet laut Hollywood Life am 1. April 2025 – die Fans können sich dafür noch bis zum 30. März registrieren.

Die Tour macht auch zwei Stopps in Deutschland: am 11. Juni im Volksparkstadion in Hamburg und am 13. Juni im Deutsche Bank Park in Frankfurt. Danach geht es nach Großbritannien, wo Chris am 15. und 16. Juni im Co-Op Live in Manchester auftritt, gefolgt von Städten wie Cardiff, London, Birmingham, Glasgow und Dublin, bevor die Tour am 5. Juli in Paris endet. Chris versprach außerdem, dass bald weitere Termine und Städte vorgestellt werden, um noch mehr Fans die Möglichkeit zu geben, dabei zu sein. Ticketpreise wurden bislang noch nicht offiziell bekanntgegeben und sind sicherlich abhängig vom Veranstaltungsort.

Für Chris ist die "Breezy Bowl XX" Tour wohl ein emotionales Highlight seiner Karriere. Der Sänger, der mit Hits wie "Run It!" und "Loyal" internationale Bekanntheit erlangte, feiert damit nicht nur zwei Jahrzehnte Musikgeschichte, sondern auch die Treue seiner Fangemeinde, die ihn stets begleitet hat. Neben seiner Musik generiert Chris immer wieder negative Schlagzeilen. Trotz seiner Kontroversen stehen seine Fans fest hinter ihm und zeigen ungebrochene Treue. Die anstehende Tour verspricht also nicht nur musikalische Highlights, sondern auch ein besonderes Wiedersehen mit seinen treuesten Anhängern.

Getty Images Chris Brown im Januar 2020

Getty Images Chris Brown bei einem Konzert in Dublin, Februar 2023

