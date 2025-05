Schwere Körperverletzung: Rapper Chris Brown wurde verhaftet

Es gibt Ärger um Chris Brown (36): Der R&B-Star wurde heute früh in einem Luxushotel in Manchester von der Polizei festgenommen. Der Vorwurf gegen ihn lautet schwere Körperverletzung. Der mutmaßliche Angriff liegt allerdings bereits einige Zeit zurück: Laut The Sun bezieht sich die Festnahme auf einen Vorfall im Februar 2023. Damals soll Chris im exklusiven Nachtclub Tape in London einen Musikproduzenten unter anderem mit einer Flasche angegriffen haben. Die Festnahme durch die britische Polizei fand gegen zwei Uhr morgens im "The Lowry"-Hotel statt, nur wenige Stunden, nachdem der Musiker per Privatjet in Manchester gelandet war.

Aktuell soll der Rapper immer noch im Gewahrsam sein – und das soll auch erst mal so bleiben. Das mutmaßliche Opfer Abe Diaw gibt an, dass Chris ihn nach mehreren Schlägen mit der Flasche auch am Boden liegend noch getreten und geschlagen habe. Der Vorfall ist bereits seit längerer Zeit bekannt. Der Produzent reichte im Oktober 2023 schließlich Klage gegen Chris ein. Darin forderte er umgerechnet 14,2 Millionen Euro Schadensersatz für die Verletzungen, die er infolge des Angriffs erlitt. Chris dementierte die Anschuldigungen damals vehement. "Er will es so darstellen, als hätte seine Crew mich niedergeschlagen, doch es war ganz klar er selbst", berichtete Abe damals dem Magazin.

Chris ist nicht nur für seine Musik- und Tanzkarriere bekannt, sondern auch für zahlreiche Skandale und Kontroversen. In den vergangenen Jahren wurde er mehrfach wegen mutmaßlicher Gewaltverbrechen beschuldigt. Beispielsweise verklagte ihn im vergangenen Sommer ein Sicherheitsmann auf umgerechnet 14 Millionen Euro. Das Ganze bezieht sich auf eine Schlägerei in Fort Worth – bereits dafür wurde Chris von den anderen Beteiligten auf 45 Millionen Euro Schadensersatz verklagt. Die Security sei damals dazwischen gegangen und sei dabei selbst mit "Schlägen und Tritten attackiert" worden, wie Daily Mail berichtete.

ActionPress Chris Brown im April 2024

Getty Images Chris Brown, Sänger