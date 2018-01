Da kann Disney einpacken! David Beckham (42) und seine Frau Victoria (43) haben sich auf ihren Social-Media-Kanälen als absolute Bilderbuchfamilie etabliert. Auch im Urlaub halten die beiden ihre Fangemeinde auf dem Laufenden. Zuletzt gewährte uns "Posh Spice" immer mehr Einblicke in die goldige Papa-Tochter-Liebe der Beckhams.

Die 43-Jährige postete einen herrlichen "Susi & Strolch"-Moment bei Instragram und schrieb dazu: "Bester Papa auf der Welt. Wir lieben dich so so sehr!" Wie im Disneyfilm teilen sich David und Tochter Harper (6) eine Spaghetti-Nudel. Anstatt jedoch in einer italienischen Trattoria zu sitzen, baden die beiden quietschvergnügt.