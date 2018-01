Die Beckham-Boys sind wieder vereint! Über die Weihnachtsfeiertage ist Wahl-New-Yorker und Fotograf Brooklyn Beckham (18) in den Schoss seiner Familie zurückgekehrt. Silvester und Neujahr verbringen die Briten allerdings nicht in ihrer Heimat London, sondern in der Sonne – und schöner könnte dieses weder für die (weiblichen) Fans noch für die Jungs selbst kaum beginnen.