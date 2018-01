Er zeigt ein weiteres Mal sein gutes Herz! Erst gestern Abend musste Pietro Lombardi (25) seine Fans enttäuschen: Der Musiker musste wegen einer unangenehmen Erkältung inklusive Stimmverlust einen Auftritt in Magdeburg absagen. Die fiese Halserkrankung hält den einstigen DSDS -Sieger jedoch nicht davon ab, anderen zu helfen: Pietro nimmt trotz Frosch im Hals an einem Charity-Fußballturnier teil!

Wie der Sänger jetzt in seiner Instagram-Story verkündet, geht es dem 25-Jährigen schon besser – und so will er direkt auf den Benefizrasen! "Ich werde heute in Gummersbach dabei sein!", erklärt Pietro glücklich. Der Papa des kleinen Alessio (2) wird gemeinsam mit Kumpel Giovanni Zarrella (39) beim "Kicken für den guten Zweck", organisiert von Fußballstar Lukas Podolski (32), teilnehmen. Auch Buddy Giovanni freut sich schon auf den Abend mit seinen Jungs: "Drei kleine Italiener!", scherzt der Ex-Brosis-Sänger zu einem Schnappschuss der Freunde auf Instagram.