Großer Schock für die treuen Fans von Pietro Lombardi (25)! Erst am Freitagabend stand der Sänger bei seinem lange angekündigten "Pietro and Friends"-Benefizkonzert in Oberhausen auf der Bühne und verzauberte seine Bewunderer. Heute hätte der einstige DSDS-Sieger eigentlich in Magdeburg performen müssen – doch Pustekuchen: Auf Social Media sagt Pietro den Auftritt ab!