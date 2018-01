Seit über sechs Jahren sind Anne Wünsche (26) und ihr Verlobter Henning Merten ein Herz und eine Seele! Doch wie lernten sich die Turteltauben eigentlich kennen? In einem aktuellen YouTube-Video klären die beiden jetzt auf: Anne erspähte Henning 2011 in einer Diskothek – und sprach ihn direkt an! "Ich habe von Weitem den Henning entdeckt, mir ist er einfach aufgefallen in der ganzen Masse und er sah einfach in meinen Augen perfekt aus", schwärmte die 26-Jährige. Wer hätte gedacht, dass am Ende dieses

Traumpaar inklusive Nachwuchs dabei rauskommt!