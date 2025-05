Anne Wünsche machte sich wegen Abtreibung "viele Vorwürfe"

Anne Wünsche (33) machte im April 2023 ein sehr persönliches Thema publik: Die Influencerin offenbarte ihren Followern, ein viertes Mal schwanger zu sein, sich aber gegen die Schwangerschaft entschieden zu haben. In einem Interview mit BestFans spricht sie nun offen über die Abtreibung – und gibt zu, dass sie dieser Schritt nicht nur mental, sondern auch körperlich sehr belastete. "Es war unglaublich schwer. Ich habe mir viele Vorwürfe gemacht. Ich weiß aber, dass vier Kinder für mich persönlich einfach zu viel gewesen wären", erklärt die Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit. Es habe sie aber trotzdem "innerlich zerrissen". "Es war nicht nur emotional schmerzhaft, sondern auch physisch belastend", macht sie deutlich.

Ihre Entscheidung löste unterschiedliche Reaktionen in der Öffentlichkeit aus. Während eine Vielzahl von Frauen schätzte, dass Anne so ehrlich mit dem Thema umging, drückten einige Menschen aus, es nicht nachvollziehen zu können. "Viele Frauen haben mir geschrieben, sich bedankt und mir erzählt, wie sehr ihnen meine Offenheit geholfen hat. Sie fühlten sich das erste Mal nicht mehr so allein mit ihrer Geschichte. Das war unglaublich bewegend", erinnert sie sich im Gespräch und fügt hinzu: "Aber natürlich gab es auch heftige Kritik. Ich wurde als 'Mörderin' bezeichnet, manche meinten sogar, ich hätte keines meiner Kinder verdient." Diese Aussagen trafen sie hart – es sei jedoch ein weiterer Beweis dafür gewesen, wie wichtig es sei, über solche Themen zu sprechen.

Die mittlerweile 33-Jährige machte bereits vor rund zwei Jahren deutlich, dass ihr die Entscheidung alles andere als leichtfiel. Sie veröffentlichte das Foto eines positiven Schwangerschaftstests auf Instagram, gab jedoch preis, dass sie das Baby nicht behalten kann. "Es war/ist absolut keine leichte Entscheidung und ich weiß selbst nicht ganz damit umzugehen", verdeutlichte Anne. Sie erläuterte, in den vergangenen Wochen viel darüber nachgedacht zu haben und zu dem Entschluss gekommen zu sein, dass sie ein viertes Kind überfordern würde: "Es würde einfach nicht funktionieren und ich muss mir selbst eingestehen, dass das einfach nicht mein Leben wäre. Ich sehe mich in dieser Rolle nicht und ich wäre nicht glücklich damit."

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihre Kids

Anzeige Anzeige