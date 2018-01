Mit dieser Nachricht schockte Pietro Lombardi (25) am Samstag seine Fans: Der Sänger musste aufgrund einer heftigen Erkältung inklusive Stimmverlust einen Auftritt in Magdeburg absagen! Doch der DSDS-Gewinner fällt deswegen nicht wochenlang aus – ihm geht es nämlich mittlerweile schon wieder besser! Nur einen Tag nach dem gecancelten Konzert nahm der Papa von Alessio (2) bereits an einem Charity-Fußballevent teil und heizte der Menge mit einer Liveperformance seines Hits "Señorita" richtig ein!