40 Grad Fieber: Laura Maria Rypas Sohn Leano im Krankenhaus

Das war für Laura Maria Rypa (29) und Pietro Lombardi (32) wohl ein echter Schock! Wie die zweifache Mama in ihrer Instagram-Story mitteilte, mussten sie und der Sänger mit ihrem Sohn ins Krankenhaus: "Leano hat schlagartig Fieber bekommen und hat starke Schmerzen. Sein Fieber ist einfach nicht runtergegangen." Dazu postete sie ein Bild vom Fieberthermometer, das besorgniserregende 40,2 Grad anzeigte. Mehrere Stunden verbrachten die aufgebrachten Eltern mit dem Zweijährigen in der Notaufnahme der Klinik, bis Laura in der Nacht die erste Entwarnung geben konnte: "Ich liege gerade mit dem Kleinen im Bett. Er schläft endlich und kommt das erste Mal heute zur Ruhe."

Auch Papa Pietro hat sich zu dem Krankenhaus-Albtraum auf der Social-Media-Plattform zu Wort gemeldet. "Wir waren im Krankenhaus, haben alles checken lassen, waren knapp sechs Stunden da. Soweit ist alles in Ordnung", berichtete der einstige DSDS-Juror erleichtert. Zwar sei sein zweijähriger Sohn noch "sehr schlapp", jedoch sei er schon auf dem Weg der Besserung. "Die Kinder sind sehr viel stärker, als wir es sind", fügte er optimistisch hinzu.

Obwohl Laura und Pietro mit der Klinikerfahrung am eigenen Leib gespürt haben, wie turbulent das Leben mit Kindern sein kann, ist die Influencerin noch nicht mit der Familienplanung fertig. Wenn es nach Laura ginge, könnte es noch weiteren Nachwuchs im Hause Rypa-Lombardi geben. "Ich will unbedingt noch ein weiteres Kind, aber Pietro soll es natürlich auch wollen. Wenn er mit dem Thema schon abgeschlossen hat, muss ich ihn halt irgendwie umstimmen", verriet Laura in auf Instagram ihre Sicht auf das Thema und machte gleichzeitig klar, dass Pietro bei dem Thema wohl noch unschlüssig ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / /lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, März 2025