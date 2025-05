Unter der Cap: Pietro Lombardi hat eine komplett neue Frisur

Pietro Lombardi (32) hat seine Fans mit einer drastischen Veränderung überrascht. Der Sänger, der bekanntlich fast nie ohne seine ikonische Cap auftritt, zeigte sich am Donnerstag in einem TikTok-Video seines Stammfriseurs erstmals ohne Kopfbedeckung – und das mit einem völlig neuen Look. Statt seiner natürlichen dunklen Haare trägt der Musiker nun ein auffälliges Platinblond. "Mein Bruder ohne Käppi Modell", kommentierte sein Barbier das Ergebnis, das in einem kurzen Video dokumentiert wurde. Ob im Friseurstuhl oder mit Alufolie auf dem Kopf – die Verwandlung wurde von Anfang an festgehalten.

Für Pietro, der seit Jahren mit seinem Stil eher konservativ umgeht, ist das ein mutiger Schritt in unbekanntes Terrain. Die Cap ist für den Sänger fast ein Markenzeichen, und große Veränderungen an Frisur oder Haarfarbe waren bisher kaum sein Ding. Erste Reaktionen seiner Fans ließen daher nicht lange auf sich warten. Die Kommentare reichten von Begeisterung bis Skepsis. "Echt ein ganz anderer Mann" und "Eminem 2.0" lauteten zwei wohlwollende Kommentare. Andere hingegen konnten sich mit dem neuen Look nicht anfreunden und kommentierten unter anderem "Schön ist anders" und "Jetzt verstehe ich, warum er immer Kappe trägt."

Doch der Sänger wird sich diese Kommentare wohl nicht allzu sehr zu Herzen nehmen, denn wer Pietro kennt, weiß, dass er nicht alles zu ernst nimmt. Unter seinen Fans ist er für seinen Humor und seine direkte Art beliebt. Privat ist er vor allem Familienvater – seine Kinder spielen eine zentrale Rolle in seinem Leben. Auch in seiner Beziehung mit Laura Maria Rypa (29) steht die Familie im Mittelpunkt. Der Schritt, sich auf ungewöhnliche Haar-Experimente einzulassen, zeigt eine neue Seite von Pietro. Ob das strahlende Blond eine dauerhafte Veränderung bleibt oder nur eine kurzweilige Episode ist, bleibt abzuwarten. In seiner aktuellen Instagram-Story hat die Cap jedenfalls bereits wieder ihren angestammten Platz eingenommen.

Anzeige Anzeige

TikTok / @barbershopbysuher Pietro Lombardi, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Januar 2025

Anzeige Anzeige