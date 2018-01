Ab Mittwoch sucht Junggeselle Daniel Völz bei Der Bachelor nach der Frau fürs Leben ! In der vergangenen Staffel des Kuppelformats ging Sebastian Pannek (31) schon mit gutem Beispiel voran und fand in Clea-Lacy Juhn (26) seine Traumfrau. Wie seine Liebste sein sollte, verriet Daniel jetzt im Interview mit Promiflash .

Eines ist klar: Der 32-Jährige hat ganz genaue Vorstellungen davon, wie seine Mrs. Right zu sein hat. Am wichtigsten scheint dem Immobilienmakler allerdings zu sein, dass sie immer mit offenen Karten spielt. "Ich wünsche mir eine offene, ehrliche, direkte und auch selbstsichere Frau", erklärte der Rosenkavalier im Promiflash-Interview. "Eine Frau, die weiß, was sie zu bieten hat. Eine Frau, die für Neues offen ist. Und auch jemanden, der mit beiden Beinen fest im Leben steht." Er wünsche sich eine Partnerin, die selbst ganz genau wisse, wer sie ist.