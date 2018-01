Was haben Whitney Houston (✝48), die Backstreet Boys, Beyoncé (36) und Lady GaGa (31) gemeinsam? Richtig, ihnen allen wurde in der Vergangenheit bereits die Ehre zuteil, die Nationalhymne beim Super Bowl zu singen. Demnächst kann sich die Zweifachmama in die illustre Runde einreihen – am Montagmorgen wurde in der berühmten NFL-Show Morning Football bekannt gegeben: Bei der diesjährigen Großveranstaltung am 4. Februar darf Pink hinter das Mikro treten und "The Star-Spangled Banner" singen.