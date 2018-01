Paparazzi waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort und lichteten Lili und Cole auf Hawaii ab. Die Bilder zeigen die beiden Schauspieler Arm in Arm bei einem romantischen Strandspaziergang. Auch wenn sie sich nicht küssten, wirken die Jungstars auf den Schnappschüssen doch so vertraut, dass eine Romanze der zwei sehr wahrscheinlich scheint. Denn auch von Freunden oder Co-Stars fehlte weit und breit jede Spur. Hollywoods Gerüchteküche brodelt schon eine ganze Weile: Nicht nur einige süße Selfies von Lili und Cole lösten die Liebesspekulationen aus, auch das Verhalten der Serienstars bei der Comic-Con in San Diego im Juli vergangenen Jahres befeuerte entsprechende Berichte.

Damals machte sich Lili verdächtig, weil sie im Rahmen der Veranstaltung in Coles Jacke gesichtet wurde. Ein Augenzeuge verriet nach einer Party sogar, dass er die Turteltauben Händchen haltend und küssend gesehen hätte. Und damit nicht genug: Offenbar nutzten die 21-jährige Blondine und ihr "Riverdale"-Kollege auch drehfreie Stunden in Vancouver für romantische, private Augenblicke. Ein Insider erklärte laut Us Weekly: "Cole und Lili hielten sich an der Hand und wirkten wie ein echtes Paar. Er hat sie außerdem an ihrer Hüfte berührt, um sie für ein intim wirkendes Foto näher an sich heranzuziehen."