Lili Reinhart verblüfft: Brünette Verwandlung für neue Rolle

Lili Reinhart (28) überrascht ihre Fans mit einer radikalen Veränderung: Die Schauspielerin hat sich von ihrer ikonischen blonden Mähne verabschiedet – und ist jetzt brünett! Auf Instagram präsentierte der "Riverdale"-Star ihre neue Haarfarbe und machte zugleich ihre Rolle im Film "The Love Hypothesis" offiziell. Für den Film schlüpft Lili in die Rolle der Olive, einer Doktorandin, und trägt passend dazu einen Laborkittel sowie ihre neuen braunen Haare in einem lässigen Dutt.

Bereits auf TikTok ließ die Schauspielerin ihre Fans an ihrer Transformation teilhaben. Im Rahmen des Trends "My Name Is Pink" zeigte sie nicht nur ihre neue Haarfarbe, sondern stellte auch ihren Co-Star Tom Bateman (36) vor, der in der romantischen Komödie Dr. Adam Carlsen verkörpern wird. Gemeinsam mit ihm schmiedet die von Lili gespielte Figur Olive einen ungewöhnlichen Plan: Um ihre beste Freundin von ihrem aktiven Liebesleben zu überzeugen, inszeniert sie eine Fake-Beziehung mit ihrem Professor. Doch wie es in solchen Geschichten oft der Fall ist, entwickelt sich daraus bald eine echte Romanze.

Privat ist Lili dafür bekannt, sich immer wieder neuen Herausforderungen zu stellen – sei es in ihren Filmprojekten oder im Umgang mit persönlichen Themen wie Mental Health, für die sie sich regelmäßig einsetzt. Seit ihrem Durchbruch in der Erfolgsserie "Riverdale" begeistert die Schauspielerin ihre Fans nicht nur durch ihre Wandelbarkeit vor der Kamera, sondern auch durch ihre Bodenständigkeit und Nahbarkeit auf Social Media. Die neue Haarfarbe ist dabei nicht nur ein äußerlicher Stilwechsel, sondern unterstreicht einmal mehr ihre Fähigkeit, sich in völlig unterschiedliche Rollen hineinzufühlen und sie zu etwas Eigenem zu machen.

Instagram / lilireinhart Lili Reinhart, Schauspielerin

Getty Images Lili Reinhart, Schauspielerin

Getty Images Lili Reinhart beim "Armani Beauty Dinner" in Venedig