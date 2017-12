Die "Sprousehart"-Fans kurz vorm Ausrasten! Die Beziehungsgerüchte um Riverdale -Traumpaar Lili Reinhart (21) und Cole Sprouse (25) reißen nicht ab. Den Co-Stars, die in der US-Dramaserie als Betty und Jughead ein Liebespaar verkörpern, wird schon seit Staffel eins von den Zuschauern eine Liebschaft angedichtet. Pärchenfotos und gemeinsame Urlaube befeuern die Spekulationen immer wieder – auch der neueste Schnappschuss macht da keine Ausnahme.

Coles Serien-Papa Skeet Ulrich (47) postet auf Instagram ein Selfie. Der Fokus liegt dabei ganz klar auf dem On-Screen-Liebespärchen. Die blonde Schauspielerin legt liebevoll ihre Arme um den ehemaligen Disney-Star, der wiederum seinen Kopf an Lili schmiegt. Aus dem Grinsen kommen die beiden TV-Lieblinge kaum heraus. Das ist auch den Fans der zwei, die sich Sprouseharts nennen, nicht verborgen geblieben: "Oh mein Gott! Die beiden sind einfach so süß" oder "Die beiden führen auf jeden Fall eine Beziehung", lauten nur zwei der User-Kommentare.