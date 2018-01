Diese zwei sind einfach unzertrennlich. Mit Prinz Harry (33) und seiner Meghan Markle (36) hat Großbritannien definitiv ein neues Traumpaar gefunden. Nachdem der Royal-Spross bereits im Herbst still und heimlich vor seiner Angebeteten auf die Knie gefallen war, veröffentlichte der Palast im Dezember die offiziellen Verlobungsfotos – und löste damit einen regelrechten Hype um die Eheleute to be aus. Dass die Zuneigung der beiden vor der Kamera keinesfalls gestellt war, beweist der jüngste Auftritt des Paares.

Bei einem Termin in London demonstrierten die zwei jetzt wieder einmal, wie wahre Liebe aussehen muss. Hand in Hand schritten Harry und Meghan am Dienstag bei einem Besuch des Radiosenders "Reprezent Radio in POP Brixton" vor die wartende Meute an Fotografen. Auf den Fotos wird deutlich, wie blendend sich die beiden auch nach über einem Jahr Beziehung zu verstehen scheinen. Immer wieder schmiegt sich die Schauspielerin sanft an ihren Bald-Ehemann, ihr unvergleichliches Strahlen weicht ihr nicht aus dem Gesicht. Und auch Harry scheint die Zweisamkeit vor Publikum sichtlich zu genießen. Er hält die Hand der Brünetten fester denn je. Kein Wunder, dass sich die beiden langsam aber sicher zum Lieblingsduo der Briten mausern.