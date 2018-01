Gibt es doch noch Hoffnung für Christa und Klaus Jürgen? Die beiden gehörten zu den absoluten Publikumslieblingen der diesjährigen Bauer sucht Frau -Staffel. Während der Hofwoche verliebten sich die Kuppelshow-Kanditaten Hals über Kopf ineinander und planten eifrig ihre gemeinsame Zukunft. Doch vor einigen Tagen dann der Schock: Auf Facebook gaben die zwei an, wieder Single zu sein! Sind die TV-Turteltauben etwa schon wieder getrennt ? Nun gibt es endlich ein erstes offizielles Statement von den BsF-Stars!

Tatsächlich gehen Klaus Jürgen und Christa aktuell getrennte Wege. Wie RTL auf die Anfrage von Promiflash bestätigte, habe der Bauer nach einem handfesten Streit seinen Beziehungsstatus geändert und seine einstige Herzdame damit zutiefst verletzt. "Wir hatten eine schöne Zeit zusammen und haben uns bis zu dem Streit auch super verstanden. Mit seinem Facebook-Eintrag hat mich Klaus Jürgen wahnsinnig verletzt" , zeigte sich die 41-Jährige verunsichert. "Wir hätten das besprechen sollen wie zwei Erwachsene: in Ruhe. Im Moment weiß ich nicht, was ich fühlen und denken soll."

Auch Klaus Jürgen scheint unglücklich über die aktuelle Situation. Die Fernbeziehung über 150 Kilometer und der Medienrummel seien ihm einfach zu viel geworden. "Da habe ich an einem Punkt einfach überreagiert. Es war ein Fehler, das über Facebook gleich an die große Glocke zu hängen", zeigte er sich einsichtig. Er wünsche sich nun inständig ein Beziehungscomeback: "Ich habe nach wie vor Gefühle für Christa und hoffe, wir können das wieder klären." Was meint ihr? Bekommen die beiden das wieder hin? Stimmt im Voting ab!