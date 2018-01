Sie bekamen wohl das schönste frühzeitige Weihnachtsgeschenk: Hanna Weig und ihr Verlobter Jörn Schlönvoigt (31) wurden am 13. Dezember Eltern der kleinen Delia. Doch die Geburt verlief ganz anders, als erwartet: Aufgrund einer Schwangerschaftsvergiftung wäre die junge Mutter beinahe ums Leben gekommen. Nach diesem Drama verlor Hanna die zusätzlichen Babypfunde im Rekordtempo – allerdings unfreiwillig.

Kurz nach der Geburt postete die brünette Beauty schon Fotos bei Instagram, auf denen sie unglaublich schlank aussah. Viele Fans fragten sich da schnell, wie die Liebste des GZSZ-Stars so schnell so viel Gewicht verlieren konnte. Dahinter steckt ein Kampf ums Überleben: "Im Krankenhaus habe ich stark abgenommen. Die 14 Kilo, die ich in der Schwangerschaft zugenommen habe, hatte ich zehn Tage nach der Geburt schon wieder unfreiwillig verloren", erzählte Hanna jetzt im Interview mit Bunte. Über den rasanten Gewichtsverlust freut sie sich keinesfalls: "Das war zu schnell und eine zusätzliche Belastung für meinen Körper."