Die Halbschwester von Daniela Katzenberger (31) zieht tatsächlich ins Dschungelcamp und mit ihr eine Riesenportion Selbstbewusstsein. Kurz bevor es für Jennifer Frankhauser (25) mit dem Flieger Richtung Australien geht, hat sie jetzt in einem Video auf Instagram ein Statement der besonderen Art veröffentlicht. Herzflattern scheint die Beauty offenbar nicht zu haben: "Ganz ehrlich, ich habe nichts zu verlieren. Ich geh da rein und tue so, als wären die Kameras nicht da. Ich bin einfach wie ich bin und wer mich so nicht mag, dann ist das so. Das ist für mich wie ein extremer Abenteuerspielplatz und eine Entschlackungskur zugleich. Und ich verdiene natürlich damit Geld."