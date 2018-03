Hat ihr Single-Dasein 2018 endgültig ein Ende? Angelina Kirsch (29) ist als Plus-Size-Model megagefragt – an der Beziehungsfront lief das vergangene Jahr für sie hingegen eher ruhig. Zwar betört die blonde Schönheit ihre Fans regelmäßig mit ihren unglaublichen Kurven, einen festen Partner an ihrer Seite hat die Curvy Supermodel-Jurorin aber nicht. Das kann sich in diesem Jahr aber gerne ändern, wie Angelina bei Channel Aid in Hamburg gegenüber Promiflash ausplauderte: ”Ja, also wir schauen mal. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn 2018 die Liebe kommt. Ich bin offen und wir schauen mal, was so passiert.”



