Tritt sie in diesem Outfit vor den Altar? Die Hochzeitsvorbereitungen von Anne Wünsche (26) und Henning Merten scheinen nach einigen Verzögerungen jetzt immer weiter voranzuschreiten. Via Social Media verriet die zweifache Mutter nun, dass sie sich ein Brautkleid in einem Internet-Discount-Shop gekauft hat. Schon im Sommer erklärte die YouTuberin im Promiflash-Interview, dass sie für ihr Dress nicht so viel Geld ausgeben möchte: "Ich bin eigentlich nicht so ein Typ dafür, dass ich jetzt Tausende Euro für ein Kleid ausgeben muss, was ich nur einen Tag trage!"