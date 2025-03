Viel Kritik: Anne Wünsche fliegt mit kranken Kids nach Malle

Anne Wünsche (33) steht erneut in der Kritik. Auf Instagram teilt die Influencerin eine Reihe von Bildern, die unter anderem ihre Kinder spielend am Strand zeigen. Zu den Schnappschüssen schreibt sie: "Kids krank? Okay! Koffer packen, Mallorca-Trip vorziehen und gesund werden." Diese Aussage ist einigen Social-Media-Nutzern offensichtlich ein Dorn im Auge. In der Kommentarspalte hagelt es Kritik für die dreifache Mama. "Muss man, wenn Kinder krank sind, im Flieger schön die Viren verteilen, sodass alle was davon im Urlaub haben?", ärgert sich ein User. Ein weiterer meint: "Schule wird da nicht so ernst genommen."

Anne rechtfertigt ihre Entscheidung: "Weil das Meer meistens mehr heilt als nur eine Erkältung oder Grippe!" Zwar gibt es zahlreiche Stimmen, die diese Entscheidung verwerflich finden, allerdings bekommt die OnlyFans-Bekanntheit auch Zuspruch von vereinzelten Fans. Ein Nutzer verteidigt Anne und kommentiert: "Diese Neidgesellschaft in Deutschland ist anstrengend." Wiederum ein anderer wünscht: "Genießt es und gute Besserung an die Kids."

In den vergangenen Jahren war Anne regelmäßig zu Besuch auf der Sonneninsel. Sie verbrachte dort nicht nur ihren Urlaub, sondern hatte auf Mallorca auch ihre eigene Wohnung. Diese gibt sie nun schweren Herzens auf. "Ich habe mich jetzt dazu entschieden, die Wohnung aufzugeben. [...] Ich bin einfach zu selten da, es lohnt sich überhaupt nicht", erklärte sie vor wenigen Tagen auf Social Media.

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihre Töchter, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Anzeige Anzeige