Kein Couple-Content mehr: Ist Anne Wünsche noch vergeben?

Anne Wünsche (33) und ihr Partner Karim El Kammouchi (36) sind seit mehr als fünf Jahren ein Herz und eine Seele. Zuletzt vermissten ihre Fans jedoch auf Social Media den sonst so regelmäßigen süßen Pärchen-Content der beiden – gibt es etwa Ärger im Paradies? In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram bringt Anne nun Licht ins Dunkel. Sie teilt einen Clip von sich in ihrer Story und klärt auf: "Ich weiß gar nicht, warum diese Frage jetzt so oft gekommen ist. Wir sind auf jeden Fall noch zusammen, aber ich halte einfach mein Beziehungsleben aus der Öffentlichkeit raus."

Bereits in einer vorangegangenen Fragerunde wollte ein Follower von der früheren Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit wissen, ob sie und ihr Liebster sich hin und wieder in den Haaren haben. "Streit ist völlig normal, besonders, wenn man sich alleine fühlt. Es gab eine Zeit, da haben wir uns fast nur gezofft", gab Anne damals ehrlich zu. Dabei appellierte die Influencerin auch an ihre Community und empfahl ihnen, bei Spannungen das Gespräch zu suchen: "Ich denke, [miteinander zu] reden, ist ultrawichtig."

Nicht nur mit ihrer Beziehung sorgt die TV-Bekanntheit bei ihren Fans für Gesprächsstoff, sondern auch mit ihrem Lifestyle. Erst vor Kurzem überraschte sie ihre Fans auf Instagram mit der Ankündigung, dass sie ihre Wohnung auf Mallorca aufgeben möchte: "Ich bin einfach zu selten da, es lohnt sich überhaupt nicht." Statt auf der beliebten spanischen Insel möchte die Unternehmerin ihre Zeit von nun an vorrangig lieber woanders verbringen. Sie verriet voller Freude: "Ich werde dieses Jahr einfach viermal in Dubai sein."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Karim El Kammouchi im Januar 2024

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihre Kids

