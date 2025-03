Das halten die Fans von Anne Wünsches spontanem Hundekauf

Anne Wünsche (33) meldet sich aus Dubai mit einer rührenden Geschichte bei ihren Fans auf Instagram: Bei einem Einkaufsbummel entdeckte die Influencerin in einer Tierhandlung einen nicht artgerecht gehaltenen, verängstigten Chihuahua. Anne zögerte nicht lange und bezahlte 5000 Euro, um den kleinen Hund aus dieser Situation befreien zu können. Ihre Fans scheinen größtenteils einer Meinung zu sein, was sie von dieser Aktion halten: "Alles richtig gemacht", "So süß" und "Alles Gute für den kleinen Hund" sammeln sich eine Menge positiver Kommentare unter dem Beitrag.

Viele Social-Media-Nutzer loben Anne dafür, das kleine Lebewesen ohne zu zögern gerettet zu haben: "Das zeigt wieder einmal mehr, was für ein toller Mensch du eben bist." Dennoch werden auch kritische Stimmen laut. Einige sind der Meinung, dass die 33-Jährige mit dem Kauf des Hundes das System, das hinter diesen Tierhandlungen steckt, unterstützen würde. "Jetzt, da der Kleine da raus ist, sitzt dadurch gleich der nächste im Glaskasten", meint nicht nur eine Followerin. Trotzdem stehen aber die meisten hinter Annes Entscheidung: "Man kann nicht die ganze Welt retten, aber sie hat eine Welt gerettet, und zwar von diesem kleinen Wesen. Und das ist, was zählt."

Inzwischen habe der OnlyFans-Star zumindest ein vorübergehendes Zuhause für das Tier gefunden. Nathalie Bleicher-Woth (28), ihre ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Kollegin, wird den Hund erst einmal bei sich zu Hause aufnehmen, bis Anne in Deutschland alles Weitere klären konnte. Koko, wie sie das kleine Fellkind getauft hat, in dem Glaskasten in der Tierhandlung zurückzulassen, sei für sie keine Option gewesen. "Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Aber eins war klar: Dieser Hund kann da nicht bleiben", schilderte die dreifache Mama kurz nach dem spontanen Kauf.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Hund Koko

Instagram / nathalie_bw Nathalie Bleicher-Woth, Influencerin

