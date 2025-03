Fünfstelliger Betrag: Anne Wünsche legt ihre Einnahmen offen

Anne Wünsche (33) gibt einen ehrlichen Einblick in ihre Finanzen. Schon seit einigen Jahren bestreitet die ehemalige Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin ihren Lebensunterhalt als Influencerin. Mittlerweile hat sie sich zudem ihr eigenes Unternehmen aufgebaut und ist in der Erotikbranche tätig. Nun offenbart die Content-Creatorin ihre tatsächlichen Einnahmen. "Ich verdiene durchschnittlich 40.000 Euro im Monat. Im November 2024 waren es sogar 60.000 Euro", gibt sie gegenüber BestFans zu.

Um das zu erreichen, postet die Influencerin täglich Beiträge: "Einmal die Woche, meistens mittwochs, habe ich meinen sogenannten 'Content Day'. An diesem Tag produziere ich den gesamten Content für ein bis zwei Wochen im Voraus." Damit komme sie auf fünf bis sieben Stunden Arbeitszeit pro Woche – inklusive Aufnahme, Bearbeitung und Planung. Trotz der geringen Beschäftigung könne sie dennoch nicht nachvollziehen, warum einige Kritiker behaupten, Influencer sei kein richtiger Job. "Natürlich ist es keine körperlich schwere Arbeit, aber es ist trotzdem Arbeit. Wir müssen täglich aktiv sein, Content liefern, mit unserer Community interagieren und uns ständig weiterentwickeln", betont sie.

Auch wie sie ihr Geld ausgibt, zeigt Anne gerne im Netz. So gibt sie ihren Fans regelmäßige Einblicke in ihre Urlaubsreisen. Zuletzt machte sie jedoch mit einer ungewöhnlichen Anschaffung auf sich aufmerksam: In Dubai entdeckte sie in einer Zoohandlung einen kleinen Chihuahua, der in einem Glaskasten ausgestellt wurde. Aus Mitleid kaufte sie den Vierbeiner namens Koko – und das für eine beachtliche Summe. "Ihr könnt ja mal raten, was dieser kleine süße Fratz gekostet hat: 5.000 Euro", erzählte sie in ihrer Instagram-Story.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und Hund Koko

