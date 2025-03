Ab nach Dubai: Anne Wünsche gibt ihre Mallorca-Wohnung auf

Mit ihrer Wohnung auf Mallorca erfüllte sich Anne Wünsche (33) einen großen Traum. Trotzdem hat die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin nun einen endgültigen Entschluss gefasst. "Ich habe mich jetzt dazu entschieden, die Wohnung aufzugeben. [...] Ich bin einfach zu selten da, es lohnt sich überhaupt nicht", berichtet sie auf Instagram. Statt auf der spanischen Insel verbringt die Unternehmerin ihre Zeit momentan vorwiegend woanders: "Ich werde dieses Jahr einfach viermal in Dubai sein." Mit dem Geld, das sie auf Mallorca einspart, wird sie sich schicke Hotels in der arabischen Großstadt leisten können.

Vor knapp zwei Jahren hatte Anne noch davon geträumt, permanent nach Spanien zu ziehen, nun steht Dubai ganz oben auf ihrer Liste. Was ihr an dem Wüstenort besser gefällt als an Deutschland, erklärte die dreifache Mutter vor wenigen Wochen im Netz: "Hier wird man häufig als hochnäsig oder arrogant dargestellt, wenn man Erfolg hat. [...] In Dubai dagegen werden einem keine Träume ausgeredet, sondern sie werden bestärkt."

Die 33-Jährige macht auf Social Media kein Geheimnis daraus, dass sie gut verdient. Durch ihre Beratungsfirma, Kooperationen und ihre Tätigkeit als Erotikmodel kommen gewaltige Summen zusammen. "Ich verdiene durchschnittlich 40.000 Euro im Monat. Im November 2024 waren es sogar 60.000 Euro", plauderte Anne erst kürzlich gegenüber BestFans aus und ergänzte: "Natürlich ist es keine körperlich schwere Arbeit, aber es ist trotzdem Arbeit. Wir müssen täglich aktiv sein, Content liefern, mit unserer Community interagieren und uns ständig weiterentwickeln."

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche und ihre Töchter, Januar 2025

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

