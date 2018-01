Bleibt Delia ein Einzelkind? Am 13. Dezember kam die Tochter von GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt (31) und seiner Verlobten Hanna Weig zur Welt und machte das Glück ihrer Eltern perfekt. Doch die Geburt verlief so problematisch, dass eine zweite Schwangerschaft schon jetzt so gut wie ausgeschlossen werden kann!