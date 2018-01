Giuliana Farfalla (21) macht auf Winfried Glatzeder (72)! So wie auch schon der Dschungelcamp -Kandidat von 2014 vergisst das Model in diesem Jahr vor lauter Stress seinen Luxusartikel zu Hause! Und jetzt?

Aufgefallen wäre es der Germany's next Topmodel-Teilnehmerin vermutlich erst Down Under, wenn Promiflash sie vor dem Abflug am Frankfurter Flughafen nicht nach ihren besonderen Gegenständen befragt hätte. "Ein Concealer und ein Kissen... Scheiße, ich hab mein Kissen vergessen. Oh nein!", antwortete die blonde Schönheit und lieferte auch gleich den Grund. Stress! Aber dann bewies das "Playboy"-Covergirl Improvisationstalent, das ihr im Dschungel sicher zugutekommen wird: "Vielleicht kann ich mir hier am Flughafen ja noch eins kaufen."