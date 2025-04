Familie veröffentlicht Notiz nach Virginia Giuffres Suizid

Nach dem Tod von Virginia Giuffre durch Suizid hat ihre Familie nun eine handschriftliche Abschiedsbotschaft veröffentlicht. Die Notiz, die von ihrer Schwägerin Amanda Roberts auf Facebook geteilt wurde, richtet sich an Betroffene sexueller Gewalt und ruft zur Solidarität im Kampf für ihre Rechte auf. "Mütter, Väter, Schwestern und Brüder müssen zeigen, dass die Fronten geklärt sind und wir zusammen für die Zukunft der Opfer kämpfen", waren scheinbar Virginias letzte Worte an die Öffentlichkeit. Sie spricht dabei Unsicherheiten an, wie der Protest aussehen sollte, schrieb jedoch: "Wir müssen irgendwo anfangen." Amanda betonte in dem Beitrag, dass Virginias Stimme weiter gehört werden müsse und gab den Wunsch weiter, dass der Kampf gegen sexuellen Missbrauch nicht aufgegeben werde.

Virginia wurde am 24. April tot in ihrem Haus in Neergabby, Australien, aufgefunden. Zunächst hatte ihre Familie bestätigt, dass es sich um einen Suizid handelte. In den vergangenen Tagen forderte Virginias Vater Sky Roberts die Behörden jedoch auf, den tatsächlichen Hergang noch einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Er verwies dabei auf frühere Social-Media-Beiträge seiner Tochter, in denen diese ausdrücklich betonte, nicht selbstmordgefährdet zu sein.

Die US-Amerikanerin gilt als eines der bekanntesten Opfer des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (✝66). In der Vergangenheit beschuldigte sie auch Prinz Andrew (65), den Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) des sexuellen Missbrauchs. In den vergangenen Jahren engagierte sie sich für andere Betroffene und gründete die Wohltätigkeitsorganisation SOAR, die sich für Überlebende des Sexhandels einsetzt.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / virginiarobertsrising11 Virginia Giuffre, Juli 2020