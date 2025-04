"Nicht realisiert": Bereut Temptation-Raffa ihr Verhalten?

In der aktuellen Staffel von Temptation Island ist Raffaela Caramela wohl die Frau, die es bis jetzt am meisten krachen lässt. Sie ist flirty, scheut keine Nähe zu den Verführern und möchte sich ganz bewusst der Temptation stellen. Vor der Kamera zeigt sie keine Reue – immerhin sei das Experiment genau dafür da. Doch bereut sie ihr Verhalten im Nachhinein? Gegenüber Promiflash gesteht sie: "Natürlich habe ich an Jeremy gedacht. Aber ich habe meine Gedanken an mögliche Konsequenzen verdrängt und den Ernst der Situation nicht realisiert."

In der vergangenen Folge erhielt auch die Grafikdesignerin Fotos von ihrem Boyfriend, die ihr nicht gefielen. Ihre Gefühle darüber hielt sie aber zurück. "Ich wusste, dass ich nicht das Recht habe, mich über Jeremys Bilder aufzuregen", gibt sie zu und fährt fort: "Klar war es merkwürdig, das zu sehen, aber ich hatte es auch irgendwie verdient." Auch bei Jeremy hat Promiflash nachgefragt. Was er von Raffaelas Aktionen hält, macht er deutlich: "Die Bilder von Raffaela waren schon heftig. Die Aktion mit dem Top-Ausziehen ist da noch das kleinste Übel. Wie sie redet, ist einfach nur verletzend und unangenehm."

Wie weit die 25-Jährige noch gehen wird, bleibt abzuwarten. Wer ihr gefährlich werden könnte, ist inzwischen klar: Verführer Marvin Manson, bekannt als Stripper der SIXX PAXXs und ehemaliger Are You The One?-Kandidat, ist für sie nämlich "Sex auf zwei Beinen". Er weiß, welche Wirkung er auf sie hat. Spätestens nachdem er ihr mit dem Mund vor versammelter Mannschaft das Oberteil ausziehen durfte, wurde ihm klar: "Man hat gesehen, sie hat es genossen. Sie war komplett into it. Wenn das so weitergeht, kann ich da, glaube ich, machen, was ich möchte."

