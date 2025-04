Fans wollen mehr: So kam die erste Staffel "The Way Out" an

Mit "The Way Out" hat Prime Video offenbar ein gutes Händchen bewiesen. Seit dem 24. April ist das Format unter der Moderation von Julien Bam (36) und Joon Kim (33) auf der Streaming-Plattform abrufbar – und die vier Folgen reichen den Fans offenbar noch nicht. Denn diese sind hellauf begeistert von der Show, in der Comedians gegen Content-Creator in einem Escape-Room-Wettkampf antreten. Auf der offiziellen Instagram-Seite von Prime Video sammeln sich positive Kommentare der Fans. "Ich will bitte noch eine Staffel", schreibt ein Nutzer. Ein weiterer meint: "Gestern in einem Schwung durchgeguckt! Ich lieb's! War sehr unterhaltsam. Hoffe sehr auf eine weitere Staffel."

Besonders viel Zuspruch bekommen die beiden Moderatoren. Julien und Joon sind vielen noch aus ihrer YouTube-Hochphase bekannt, und mit ihrer lockeren Art sind sie für die Fans offenbar genau die Richtigen für "The Way Out". "Ju und Joon haben das super moderiert. Ich wünsche mir so gerne eine zweite Staffel – dort müssen sie auch wieder moderieren", freut sich ein Kommentator. Und weitere schließen sich an: "Die lustigste und gleichzeitig beste Show, die ich jemals gesehen habe. Mit Abstand. Ju und Joon sind einfach geile Moderatoren." Ob und wann es eine zweite Staffel geben wird, ist noch nicht klar. Aber angesichts so einer begeisterten Rückmeldung ist es gut möglich, dass Prime Video nicht lange zögert.

Und darum geht es bei "The Way Out": In zwei Viererteams treten die Komiker gegen die Creator an. Im Team Comedians sind Michael Kessler (57), Mirja Boes (53), Wigald Boning (58) und Caroline Frier (42). Das Team Netzstars besteht aus Julia Beautx (26), Joey's Jungle (30), CrispyRob (30) und Papaplatte (28). Jeweils zu zweit müssen die Kandidaten sich gleichzeitig vier verschiedenen Escape-Rooms stellen und den Weg nach draußen finden – dabei arbeiten sie gegen die Zeit. Denn am Ende wird die in vier Runden verbrauchte Zeit zusammengerechnet und das schnellste Team gewinnt. Neben Julien und Joon gehört auch die Influencerin Dilara zum Team. Die 24-Jährige ist auch Biochemikerin und erklärt den Zuschauern und Teilnehmern die wissenschaftlichen Experimente, die sie in den Räumen durchführen müssen.

Getty Images Joon Kim und Julien Bam bei der "The Way Out"-Premiere, April 2025

Getty Images Joon Kim, Julien Bam, Julia Beautx, Caroline Frier, Mirja Boes und Wigald Boning bei der Premiere

