Redet David Friedrich (28) bald so richtig Tacheles über seine Ex? Einer seiner früheren Bachelorette-Konkurrenten freut sich jetzt schon besonders auf den Schlagzeuger im Dschungelcamp: Sein Final-Konkurrent Johannes Haller, den er 2017 im Rennen um Jessica Paszkas (27) Herz ausgestochen hatte. "Ich hoffe, dass David irgendwann mal, wenn sie da am Lagerfeuer sitzen, so richtig auspackt. Momentan kommt er ziemlich schlecht weg und da tut er mir auch richtig leid. Er sollte mal auspacken, was da wirklich gelaufen ist", sagte der Schwabe im Promiflash-Interview Anfang Dezember.



