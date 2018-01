Der Grund für dieses Wirrwarr? William selbst! Im Rahmen einer Diskussionsrunde bei dem britischen Radiosender Capital FM verriet der Enkel von Queen Elizabeth II. (91), dass die Besetzung des Trauzeugen noch immer offen und ein "sensibles Thema" sei: "Nur, um das klarzustellen: Er hat mich noch nicht gefragt!" Doch vielleicht wird der Gatte von Herzogin Kate (36) am Tag der Hochzeit sowieso anderen Verpflichtungen nachgehen müssen: Immerhin geben sich sein Bruder und seine zukünftige Schwägerin am selben Tag das Jawort, an dem auch das Finale des FA-Cups stattfindet. Seit 2006 ist der älteste Sohn von Prinz Charles Präsident der Football Association und müsste dem Sieger des englischen Fußball-Wettbewerbs deswegen eigentlich den Pokal überreichen!