Da kommen ihnen die royalen Vorsätze in die Quere! Erst seit November vergangenen Jahres sind Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) verlobt. Wie es sich für das britische Königshaus gehört, steht die Trauung der Turteltauben bereits zeitnah an: So planten Megharry bisher, ihre Hochzeit am 19. Mai auf dem romantischen Anwesen des Frogmore House im Windsor Park zu zelebrieren. Doch diese Location wurde den Verlobten jetzt gestrichen!