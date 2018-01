Neuer Love Island-Beef. Kurz nach dem Ende der Kuppelshow gingen einige Beziehungen schnell wieder in die Brüche. So hielt auch die vermeintliche Liebe zwischen Mike Heiter und Chethrin Schulze (25) nicht lange an. Der tätowierte Muskelmann trennte sich von der Blondine und kam kurze Zeit später mit ihrer Ex-Kontrahentin Elena Miras zusammen. Ein Schlag für Chethrin, immerhin hatte sie ihm ihre Gefühle im TV gestanden und sogar vor laufenden Kameras mit ihm geschlafen. Doch damit nicht genug: Jetzt gibt es sogar Gerüchte, dass die Schweizerin schon ein Kind von Mike erwartet! Das konnte das Model nicht auf sich sitzen lassen. "Herzlichen Glückwunsch zur Schwangerschaft von Elena. Oder ist das genauso inszeniert wie unser Sex im Liebesnest?", kommentierte Chethrin ein Instagram-Foto des Flughafen-Schichtleiters.