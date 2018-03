Alles aus und vorbei – mal wieder. Jan Sokolowsky und Elena Miras haben die Kuppel-Show Love Island als Siegerpaar verlassen. Die junge Liebe der beiden hielt allerdings nicht einmal drei Tage. Heute geben die Tattoo-Liebhaber auf Instagram bekannt: Jan hat die Beziehung abermals beendet. "Die Zeit bei 'Love Island' und speziell die letzten Tage in der Villa waren nicht leicht und eine sehr extreme Zeit. Ich habe kein Spiel gespielt und auch keinen Plan gehabt", erklärte er seinen Entschluss. Bereits in der Sendung hatte es zwischen ihm und Elena heftig gekriselt – so trennten und versöhnten sie sich vor laufenden Kameras bereits zweimal.



