Diesen Beziehungstipp legt Dr. Bob Mike und Leyla ans Herz

Während der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel lernten sich Leyla Lahouar (27) und Mike Heiter (31) kennen. Mit der Liebe hat es allerdings etwas länger gedauert! Schon im Camp flirteten die beiden, was das Zeug hielt. Doch Mike zog kurz vor dem Finale die Reißleine und gab der Influencerin zu verstehen, dass es erst einmal bei der Flirterei bleiben wird. Nach dem Finale kam es dann aber doch anders: Die beiden Dschungelcamper lernten sich in Deutschland in Ruhe kennen und später auch lieben. Jetzt gab jemand ganz Besonderes dem frisch verliebten Paar einen Beziehungstipp: "Mike und Leyla, ihr seht so toll aus zusammen. Arbeitet hart an eurer Beziehung und wachst gemeinsam", schreibt der Dr. Bob (74) unter seinem aktuellen Post auf Instagram.

Auf dem Beitrag zu sehen sind jeweils Schnappschüsse mit den Turteltauben und dem Dschungelarzt. Alle drei strahlen um die Wette! Auch die User sind hellauf begeistert: "Leyla und Mike sind so ein wunderschönes Paar, feiere ich!" Ein anderer Nutzer kommentiert mit mehreren Herzchen: "Das ist so süß." Ein Betrachter hat dann aber doch etwas auszusetzen – und zwar an Dr. Bobs Bildunterschrift und schreibt: "Wenn Liebe Arbeit ist oder wird, läuft etwas schief."

Der wirkliche Star der Show ist für die Zuschauer aber wahrscheinlich sowieso jemand ganz Anderes! Dr. Bob steht den Dschungelstars und dem Moderations-Duo bereits seit 2004 mit Rat und Tat zur Seite. Mit bürgerlichem Namen heißt der Dschungel-Liebling Robert McCarron. Der 73-Jährige wurde ursprünglich in London geboren und ist eigentlich beim Film zu Hause. Als ausgebildeter Maskenbildner arbeitete er bereits bei Filmen wie "Matrix" oder "Mission Impossible" mit. Die vermutlich überraschendste Tatsache: Dr. Bob ist gar kein richtiger Doktor. Allerdings hat er einige medizinische Abschlüsse, etwa in Paramedizin und Krankenpflege.

Anzeige Anzeige

Instagram / dr_bob_offical_account Leyla Lahouar und Dr. Bob

Anzeige Anzeige

Instagram / dr_bob_offical_account Mike Heiter und Dr. Bob

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Dr. Bobs Rat? Richtig gut! Na ja, eher lahm... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de