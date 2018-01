Kommt etwa schon bald das erste Love Island -Baby zur Welt? Seit einigen Wochen ist es offiziell: Elena Miras und Mike Heiter sind ein Paar. Zwar waren die beiden in der Liebesvilla noch mit anderen Kandidaten liiert, kurz nach dem Show-Finale fanden aber sie zueinander. Jetzt könnte ihre Beziehung noch ernster werden – erwarten die beiden etwa ein Baby?

Ein vermeintlich harmloser Instagram-Post von Elena wirft jetzt nämlich genau diese Frage auf. "Neues Jahr, neue Haarfarbe? Was haltet ihr von meiner Typveränderung", schreibt die rassige Schönheit zu einem Schnappschuss, der sie in nachdenklicher Pose in ihrem Wohnzimmer zeigt. Doch nicht jeder ihrer Follower achtet bei dieser Frage auch wirklich auf Elenas Schopf, schließlich erweckt auch ein anderes Fotodetail ordentlich Aufmerksamkeit! "Ist das ein Mamibuch unterm Tisch? Ist etwa 'ne kleine Elena oder ein kleiner Mike unterwegs", kommentierte einer der User ganz ungeniert.