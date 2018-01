Sind sie heimlich, still und leise wieder ein Paar geworden? Wie Pics und Videos auf Instagram verraten, verbrachte Heidi Klum (44) den Jahreswechsel offensichtlich auf der indonesischen Insel Sumba. Das Pikante: Zur selben Zeit befand sich auch Vito Schnabel (31) in dem Urlaubsparadies. Ein Schnappschuss zeigt ihn und seine Mutter im Nihi Resort – dort war auch Heidi einquartiert. Bei Social Media hat das Modell diese Unterkunft sogar mit süßen Herz-Emojis versehen! Die Zeichen scheinen also tatsächlich auf Liebesrevival zu stehen – ob Heidi und Vito dieses auch bald öffentlich verkünden werden?