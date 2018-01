Auf Instagram verkündete der Ex-Köln 50667-Darsteller jetzt, dass er verliebt ist – in keine Unbekannte: "Manchmal bedeutet Silvester nicht Neuanfang, sondern in sich gehen und falsche Entscheidungen korrigieren. Meine Zeit bei 'Adam sucht Eva' hat mir gezeigt, dass die richtige Frau die ganze Zeit bereits in meinem Leben war. [...] Ich liebe dich, Caro." Seine neue Herzdame ist nicht nur seine Ex, sondern auch die Mutter seiner Tochter Illeya. Bereits kurz nach der Show kamen erste Spekulationen auf, dass der Rapper während der AsE-Dreharbeiten liiert gewesen sein soll.