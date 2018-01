Erste Prüfung schon vor dem Dschungelcamp! Bevor Kandidat Matthias Mangiapane (34) am Wochenende nach Australien flog, hatte er schon zu Hause fleißig für die harte Zeit im Busch trainiert. Das TV-Gesicht will nämlich auch einige Pfunde abspecken. Promiflash verriet Matthias, dass er sich bereits gut vorbereitet habe: "Ich habe nach Weihnachten angefangen, meine Essensrationen zu reduzieren. Ich habe nur noch einmal am Tag gegessen, ansonsten Eiweiß-Shakes getrunken."