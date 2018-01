Schießt David Friedrich (28) im australischen Busch gegen seine Exfreundin Jessica Paszka (27)? Seit September ist das einstige Bachelorette-Traumpärchen getrennt – eine harte Zeit für beide! Sie gehen seitdem ihren eigenen Weg – privat sowie beruflich. So zieht der Eskimo Callboy-Drummer am Freitag in das Dschungelcamp ein. Wird er dort etwa am Lagerfeuer über seine Exflamme auspacken? Schließlich stehen Lästerattacken über Verflossene bei ehemaligen Camp-Kandidaten hoch im Kurs. Promiflash verrät der Rocker kurz vor seinem Abflug nach Australien, wie er dazu steht: "Man muss irgendwann einfach einen Cut machen. Ich schaue nach vorne und nicht nach hinten. Von daher wird es das Thema Jessy im Camp auch nicht geben."