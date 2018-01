Schauspielerin Halle Berry (51) gehört zu den heißesten Damen, die Hollywood zu bieten hat. 2008 wird die hotte Ocarpreisträgerin sogar zur “Sexiest Woman Alive” gekürt. Für den Red Carpet der NAACP Image Awards greift sie richtig tief in die megaheiße Trickkiste. Ihr transparentes Spitzenkleid in Rot zeigt nicht nur, was Halle hat – sondern auch, was sie diesmal nicht anhat: Der brünette Filmstar trägt keinen Slip!