Nach drei Scheidungen: Halle Berry manifestierte Van Hunt

Oscar-Preisträgerin Halle Berry (58) hat nun in einem aktuellen Interview bei Today with Jenna & Friends verraten, dass sie den Musiker Van Hunt (54) als ihren Partner "manifestiert" habe. Die beiden sind seit 2020 ein Paar und lernten sich laut OK! während der Covid-19-Pandemie zunächst auf "rein geistiger Ebene" kennen, bevor sie sich körperlich näherkamen. Halle erklärte, dass sie nach drei gescheiterten Ehen beschlossen habe, ihr Liebesleben bewusst neu zu gestalten, indem sie dem "Universum" ganz klar sagte, was sie sich wünschte. Sie beschrieb ihre Beziehung mit Van als "magisch" und gestand, dass sie vor ihm noch nie so tief in eine Liebe eingetaucht war.

Bevor sie Van traf, war Halle mit David Justice, Eric Benét und zuletzt Olivier Martinez (59) verheiratet. Aus ihrer Beziehung mit Gabriel Aubry (48) stammt ihre Tochter Nahla, während ihr Sohn Maceo aus der Ehe mit Olivier hervorging. Die 58-Jährige erzählte, dass sie an einem Punkt stand, an dem sie bereit gewesen wäre, auch allein zu bleiben, sofern der richtige Partner nicht in ihr Leben getreten wäre – doch Van erwies sich als perfekte Ergänzung. Auch er schwärmte gegenüber Entertainment Tonight von seinem Liebesglück mit Halle: "Die Inspiration aus unserer Beziehung durchdringt alles – sogar meine Rolle als Vater." Auch Van hat nämlich einen Sohn, und laut Halle wächst ihre Patchwork-Familie immer enger zusammen.

Die Verbindung zu Van sei laut Halle also kein Zufall, sondern das Ergebnis eines bewussten Wandels in ihrem Denken. Tatsächlich wurde sie durch Vans Bruder auf ihn aufmerksam, was sie als Fügung des Schicksals deutete: "Als ich das Gefühl hatte, mich selbst zu verstehen und meine Fehler zu erkennen, kam Vans Bruder, den ich seit vielen Jahren kannte, zu mir und sagte: 'Du solltest meinen Bruder kennenlernen.'" Mittlerweile bezeichnet die Schauspielerin Van als ihr "perfektes Match".

MEGA Van Hunt, Maceo Robert Martinez und Halle Berry, im Juni 2024

Instagram / halleberry Van Hunt und Halle Berry im Dezember 2022

