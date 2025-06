Drei gescheiterte Ehen: Will Halle Berry noch mal heiraten?

Van Hunt (55) möchte seiner Partnerin Halle Berry (58) eigentlich gerne das Jawort geben. Wie die Schauspielerin in der Sendung "Today with Jenna & Friends" erklärte, steht das Thema Hochzeit für die beiden im Raum – doch sie ist sich unschlüssig. Der Musiker habe sie bereits gefragt, ob sie Mrs. Halle Van Hunt werden wolle, doch eine klare Antwort gab es bisher nicht. "Ich habe ihr den Antrag gemacht, und doch, wie man sieht, liegt er immer noch auf Eis. Er schwebt einfach da draußen", scherzte Van während des Interviews. Halle, die bereits dreimal verheiratet war, scheint also noch ihre Bedenken zu haben. Oder?

Die 58-Jährige betonte, dass sie und ihr Liebster sich auch ohne Trauschein verbunden fühlen. Dennoch überlege sie, den Schritt vor den Traualtar zu wagen, da Van der Mann sei, den sie aus Liebe heiraten würde. "Ich denke, wir werden heiraten, denn von allen Menschen, mit denen ich bisher verheiratet war, ist dies die Person, die ich hätte heiraten sollen", schwärmte Halle. Bleibt abzuwarten, ob die "Catwoman"-Darstellerin und der 55-Jährige ihren Plan auch bald in die Tat umsetzen.

Van und Halle haben sich während der Pandemie kennengelernt und sind seither unzertrennlich. Regelmäßig strahlen sie zusammen bei Events oder auf roten Teppichen. Vor Van war sie mit dem Baseballspieler David Justice, dem Musiker Eric Benét und dem Schauspieler Olivier Martinez (59) verheiratet. Letzterer ist der Vater ihres Sohnes Maceo, während ihre Tochter Nahla aus einer Beziehung mit Gabriel Aubry (48) stammt. Van bringt ebenfalls einen Sohn in die Beziehung ein.

Getty Images Van Hunt und Halle Berry bei den Oscars 2023

Getty Images Halle Berry und Van Hunt bei den Critics' Choice Awards 2022

