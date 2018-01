Vor Kurzem zerbrach die Adam sucht Eva-Liebe zwischen Natalia Osada und Protzmillionär Bastian Yotta (41). Während sich ihr Ex schnell ins nächste Damen-Abenteuer stürzte, blieb es bei der 27-Jährigen in Sachen Liebe zunächst ruhig. Jetzt strahlt die Blondine über beide Ohren – und zwar in überaus sexy Gesellschaft. Hat sich Natalia etwa in dieses Männer-Model verliebt?