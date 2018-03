Ingo (27) aus der RTL-Kuppel-Show Schwiegertochter gesucht hat einfach kein Glück in der Liebe! Seitdem er nicht mehr im Fernsehen nach der Frau fürs Leben sucht, versucht er, online Mrs. Right zu finden. Aber die Richtige scheint einfach nicht dabei zu sein, wie er auf Facebook verkündet: "Danke an die ganzen Mails, die ich bekam. Nur leider war wieder keine Frau dabei, wo man das Gefühl hat, dass sie es ernst meinte."



