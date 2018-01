Das verriet die Rosenkavalierin, die in der ersten Folge von Bachelor Daniel Völz nach Hause geschickt worden war, der Bild . "Zum Entstehungsprozess möchte ich keine Angaben machen" , sagte sie, gab aber bereitwillig Auskunft zu ihren künstlichen Befruchtungen. Sie habe mehrere Versuche durchführen lassen, und das aus einem guten Grund – wie die Regisseurin Lena Dunham (31) auch leidet Angie an Endometriose. Im Verlauf der chronischen Krankheit wuchert das Gewebe der Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutterhöhle.

"Aufgrund meiner Krankheit Endometriose und einigen Operationen, bei denen festgestellt wurde, dass ich auf normalem Weg nur sehr schwer Kinder bekommen kann, habe ich letztes Jahr mehrere künstliche Befruchtungen in Dänemark durchführen lassen", verriet das Reality-TV-Sternchen. "Ich wollte mir die Chance auf ein eigenes Kind nicht verwehren lassen und in meinem Alter stehen die Chancen auf Erfolg besser. Wegen der Rechtslage in Deutschland ist eine künstliche Befruchtung für alleinstehende Frauen hier nahezu unmöglich.“ Wie findet ihr die Entscheidung der 25-Jährigen? Stimmt ab! Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de